Těhotná hvězda Ulice Bebarová poprvé promluvila o miminku: Kolegové mají jasno v tom, zda bude mít dceru, nebo syna

Tereza Bebarová čeká druhé dítě. Foto: TV Nova

Herečka Tereza Bebarová (43) čeká svého druhého potomka. Kdy se má narodit, neprozradila, jen to, že s těhotenstvím už jde do finiše. „V hokejistické terminologii jsem ve třetí třetině,“ řekla v magazínu Volejte Novu.

Zda to bude holčička, nebo chlapeček, herečka neví. S partnerem Ivanem Kotmelem se rozhodli, že se nechají překvapit. „Když jsem čekala Klaudii, nevydržela jsem to. Tentokrát se chceme nechat překvapit. Protože jsem si říkala, že je to jedno z mála překvapení v životě, které člověk má. Dneska je doba, kdy všechno chceme vědět a všechno sdílíme. Já doufám, že už to vydržím,“ říká Bebarová.

To její kolegové a okolí vůbec má jasno. „Baví mě, jak každý odhaduje, co čekám. Vrátný v Divadle na Vinohradech je přesvědčený, že to bude kluk. Tady v Ulici to odhadují taky - prý podle tvaru břicha. Ale já vlastně nevím, mně se nechce přiklonit ani na jednu stranu. Mám svůj tip, ale chci si ho nechat pro sebe, protože mi to připadá takové nekorektní vůči tomu dítěti, co kdyby to bylo jinak.“

Zatímco dceru herečka porodila v 36 letech, druhé miminko přijde na svět v jejích třiačtyřiceti. „Jsem ve větším klidu, je to příjemné a moc si to užívám,“ uzavřela Bebarová. ■