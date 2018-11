Jaké módní kousky si tuto zimu obléknete? Ty neokoukané! Svou sousedku ani sokyni v nich nepotkáte

I samotný výběr zimní bundy o vás leccos napoví

Řešíme to každý rok, jakmile přijdou první chladné dny. Chceme být v teple a bojujeme s výběrem té správné zimní bundy nebo kabátu. Ať už to bude krátká bunda, kterou chceme nosit do města a zároveň i na hory, měla by být pro nás v tomto směru praktická. Máte z loňského roku černý oversized model a chcete nyní výraznou barvu s projmutým a prošívaným střihem? Jste elegantní typ, který potřebuje své kostýmky schovat pod dlouhý, teplý kabát? Značka Rockandblue nabízí mnohým ženám ono potěšení s výraznými sportovně elegantními modely různých délek. Ať už toužíte po péřové bundě s kožešinou nebo minimalistickém, dlouhém kabátu, nezapomeňte, že je nejvyšší čas se rozhlédnout. Ty nejlepší bundy bývají už v listopadových dnech probrané. Pro milovnice pohodlí se sportovním duchem je tu značka Snowimage a pro dámy, které potřebují nadměrné velikosti, značka Veralba, která má ve své nové kolekci podzim/zima 2018-19 i moderní nadčasové kousky klasických velikostí.