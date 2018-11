Z pravé blondýnky je brunetka: Hnědovlasá Reese ale nevypadá vůbec špatně, co říkáte?

Reese Witherspoon bude v nové roli hnědovlasá. Profimedia.cz

Vzhledem k řečenému k Reese blonďaté vlasy patří jako k žádné jiné herečce. Ale i to se občas mění. Momentálně natáčí seriál The Morning Show, jenž je popsán jako „vhled do životů lidí, kteří pomáhají Americe se ráno probouzet“, tedy zřejmě například moderátorů různých ranních show. A právě v něm herečka nosí hnědou paruku, jak bylo vidět na place. A vypadá dobře, co říkáte?

Kromě herectví se Witherspoon, stejně jako v případě úspěšných Sedmilhářek, zapojila i do producentské stránky pořadu, v němž vedle ní hrají také Jennifer Aniston, Steve Carell nebo Billy Crudup.

Hereččinu barevnou vlasovou škálu pak ještě můžeme aktuálně doplnit zrzavou halloweenskou parukou. Ani to není zlé. Reese může být co do vlasů velmi variabilní. ■