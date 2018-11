Bříško už neschová: Stálice Ulice Tereza Bebarová (43) je těhotná!

Tereza Bebarová čeká druhé dítě. Foto: TV Nova

Bebarová si miminko velmi přála, a tvůrce seriálu tak na eventualitu těhotenství připravovala, což není běžnou praxí. „Ale já to takhle dělám. Už podruhé jsem to tak udělala,“ směje se Tereza, která kolegům nechtěla přidělávat starosti s přepisováním scénáře na poslední chvíli. „A také to není nic příjemného pak v rychlém sledu a v tomto stavu předtáčet. Takže jsem se chtěla i vyvarovat tohoto presu,“ vysvětlila s tím, že její postava bývalé starostky Světlany Nyklové se na nějaký čas přestěhuje.

Těhotenství je na herečce už dost vidět, jak se můžete přesvědčit na fotce. A jelikož v seriálu její postava v očekávání není, znamenalo to nemálo kostýmových manévrů. „Mám na sobě několik vrstev oblečení, nenatáčím se příliš profilem, hodně si zakládám ruce přes břicho a myslím, že mě zabírají jen pod prsa. A teď už nezbývá než postavu poslat někam pryč,“ řekla během jednoho ze svých posledních dní na place před porodem.

Kdy se do Ulice vrátí, zatím Tereza netuší, nechává tomu volný průběh. „Vůbec nic neplánuju. Ani poprvé jsem nic neplánovala. Nikam se nechci hnát, tyhle věci je škoda uhnat. Také bude záležet na tom, jestli bude Světlana divákům chybět, tak si to třeba přizpůsobím téhle potřebě. Uvidím, jak diváci zareagují,“ řekla Bebarová, která o těhotenství promluví v pořadu Volejte Novu. Tereza už je matkou šestileté holčičky Klaudie. Otcem obou dětí je hereččin partner Ivan, který se medializaci vyhýbá. ■