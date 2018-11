Pánové, už je zase volná! Zpěvačka Rihanna se prý definitivně rozešla se saúdským miliardářem

Rihanna Profimedia.cz

Nikdo je společně neviděl od července a existuje pro to pádný důvod. Zpěvačka Rihanna (30) a miliardář Hassan Jameel podle všeho už netvoří pár. „Riri je jednoznačně znovu single. Jednoduše to mezi nimi vyprchalo, a to už před nějakou dobou. Oba jsou velmi vytížení, a ona si necítila, že patří mezi jeho priority,“ prozradil zdroj ze zpěvaččina okolí Hollywoodlife.com.