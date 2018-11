Vytancovala si křivky jako modelka: Šinkorová předvedla svou ultra štíhlou figuru v sexy koženém modelu

Daniela má krásnou figuru. Foto: Super.cz/Profimedia.cz/Michaela Feuereislová

Šinkorová se pár dní od vypadnutí ze StarDance objevila na otevření obchodu s přírodní kosmetikou a jen zářila. Úsměv od ucha k uchu nasvědčoval, že herečka už si po dřině na parketu stihla alespoň trochu odpočinout. Díky tanci se ale mohla také vtěsnat do sexy černých šatů, ve kterých předvedla svou figuru.

„Myslela jsem, že zhubnu daleko více. Ta dřina je opravdu obrovská a je to vrcholový sport. Ale zhubla jsem tři kila,“ tvrdí herečka, které se postava tancem také vytvarovala. Nutno říct, že za takové křivky by byla ráda řada žen. Daniela, která se ještě může chlubit dlouhýma, štíhlýma nohama, by to s takovým tělem mohla zkusit i v modelingu. ■