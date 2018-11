Kim Kardashian se převlékla za Pamelu Anderson a pořádně naštvala fanoušky. Co provedla?

Kim Kardashian jako Pamela Anderson Profimedia.cz

A zase ta Kim! Sotva jí fanoušci odpustí její až příliš retušované fotografie , zase něco vyvede. Tentokrát ale naštvala pořádnou řádku lidí. O letošním Halloweenu se totiž převlékla za Pamelu Anderson (51) z předávání cen VMA MTV v roce 1999. Jenže ne všichni poznali, za co jde, a to Kim pořádně dopálilo.

Na videu na Instastories označila všechny, kdo ji nepoznali, za retardy. A to není zrovna slovo, které byste v angličtině používali v běžném hovoru. Je totiž bráno jako velmi necitlivé a urážlivé vůči lidem, kteří mají nějaké postižení. A rozhodně to není slovo, které by celebrita, jako je Kim Kardashian (38), měla používat veřejně.

Fanoušci se do Kim okamžitě pustili a nebyli jediní. Z jejího přešlapu nebyla nadšená ani sama Pamela Anderson. „Pam je naštvaná, že Kim použila to slovo, zatímco za ni byla převlečená. Kostým se jí líbil, ale byla zklamaná její necitlivostí,“ řekl zdroj z Pamelina okolí pro Hollywoodlife.com a doplnil, že je Pamela zklamaná, že Kim zničila sexy look slovem, které není vůbec sexy.

Kim si svou chybu velice dobře uvědomila a veřejně se omluvila. „Chci se omluvit za to, co jsem řekla v nedávném videu. Bylo to nevhodné a necitlivé vůči znevýhodněným lidem. Snažím se poučit ze svých chyb. Prosím, vězte, že moje úmysly jsou vždy čisté a v tomto případě šlo o chybu. Je mi to líto,“ vzkázala prostřednictvím portálu TMZ. ■