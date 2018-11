Den po sobě zvolily naprosto identický outfit včetně ledvinky: Sluší víc Vendule Pizingerové, nebo Martině Jandové?

Vendula a Martina si oblékly stejný model jen den po sobě. Foto: Michaela Feureislová/Super.cz.

Martinu jsme ve shodném outfitu, tedy černé sukni a rudé halence, potkali na křtu nové knihy Haliny Pawlowské, kam přišla natáčet rozhovor. Měla nejen stejnou sukni a halenku od Kovaříkové, ale dokonce i stejnou ledvinku jako Vendula.

„To jsem opravdu netušila, Tánička je vždycky moje východisko, když nevím co na sebe. Zato vím, že s Vendulou jsme si ledvinku opravdu pořídily stejnou. Tak asi máme stejný vkus, když jsme to obě stejně zkombinovaly,“ krčila rameny Martina, že je až druhou, kterou ve dvou dnech vidíme ve stejném oblečení. Odlišovaly je aspoň boty a to, že Martina model doplnila kloboukem.