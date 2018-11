V dospívající dceři už má velkou parťačku: Ivaně Jirešové radí Sofie nejen s prací, ale i s módou

Herečka se svou dcerou Sofií Profimedia.cz

„Jsem ráda, že s ní můžu všechno konzultovat. Už mi taky říká, co si mám vzít na sebe, oblečení si kolikrát půjčujeme,“ svěřila se nám Jirešová s tím, že jí Sofie pomáhá i při práci. „Dcera mě doma zkouší z textů a nahrává mi. A když zpívám, tak mi říká, co zní líp,“ prozradila Ivana,“ na castingu na nový muzikál Kvítek mandragory, na který se brzy začne připravovat.

Nové texty se snaží herečka nalít do hlavy, kde se dá. „Zaleží to na čase, ale nejraději se učím role doma, kde na to mám klid. Za volantem je to ošemetné, že pak nedávám pozor a nesoustředím se, ale nějaké jednoduché cvičení, u kterého nemusím tolik přemýšlet, tak to jde, učím se taky v metru, když přejíždím po Praze,“ řekla Ivana a přiznala, že je dcera po ní. Ráda by ale byla, kdyby se rozhodla pro jinou kariéru.

„Upřímně si myslím, že něco uvnitř po mně určitě má, ale já bych si samozřejmě přála, aby vystudovala a učila se něco jiného, tohle může dělat třeba jen jako koníček,“ dodala závěrem Jirešová. ■