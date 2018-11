Lejla Abbasová se kvůli dvouměsíčním dvojčatům pořádně nevyspí: Odpočinout si tak musí jít do hotelu!

Život moderátorky se nyní točí kolem malých dětí. Super.cz

Pečovat o tak velkou rodinu je náročné a Lejla sama přiznala, že na relax jí v poslední době čas opravdu nezbývá. „Loni k Vánocům jsem dostala takové wellness odpoledne a teď jsem řešila, že jsem tři dny zase skoro nespala, tak jsem se skoro ročním odstupem dostala nyní dárek, že se půjdu vyspat do hotelu a tam dostanu wellness procedury. Strašně se na to těším,“ svěřila se moderátorka na otevření obchodu s přírodní kosmetikou a dodala, že jejím receptem na krásu je právě spánek.

Své děti si velmi užívá, i když to je opravdu těžké. „Je to docela dost náročné, na druhou stranu já se nerouhám, protože ta další fáze mě stále čeká. Zatím je to o tom, že kam děti dám, tam je najdu,“ prozradila Lejla, která má dceru a dvojčata s tureckým přítelem Volkanem Kaynakem.

Na otázku, zda jsou děti po ní, nebo po jejím partnerovi, odpověděla jedním dechem. „Přestože jsou to dvojčata, tak jsou každý úplně jiný. Jeden je černovlasý a druhý blonďatý. Jeden má krásnou olivovou pleť a druhý má takovou růžovou, Ben je dokonce spíš nazrzlý, on není ani blonďatý a má modré oči a Teo je má zase tmavé,“ řekla se smíchem Lejla a dodala, že i když by nejstarší syn David, kterého má s Michaelem Kocábem chtěl další sourozence, zatím o tom určitě neuvažuje. ■