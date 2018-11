Letadlo pilotoval jen nanečisto: Moderátor počasí a bratr missky z děcáku ale plánuje i let do vesmíru

Karlovi Kašákovi by to jako pilotovi slušelo. Foto: Myarlines/Adama Maršal (3x)

Jeho život je velmi aktivní, miluje sport, adrenalin a všemu, co dělá, se věnuje naplno. Kdo ho zná, ví, že se vždy usmívá a ničeho se nebojí. „Testovat zážitky a pomáhat jiným překonat své limity, to se mi líbilo moc,“ prozradil Karel Kašák, který nás pozval na svůj první let leteckým trenažérem v centru Prahy.

„Překvapilo mě, jak moc realistický to bylo. Ty pocity vzrušení jsou krásný, takový ty první vteřiny předtím, to mám rád. Ať už třeba, když jsem testoval super rychlý auta a jel jsem 300kilometrovou rychlostí na prázdné letištní dráze, nebo když jsem teď seděl a pilotoval letadlo. Vzlítnul jsem sám, ale to přistání, to chce ještě nějaký trénink,“ komentoval svůj výkon moderátor.

„Mám snů, který bych si chtěl splnit, překvapivě až moc. Chtěl bych si udělat kapitánský zkoušky a taky zkoušky na malé letadlo. Ne dopravní, ale to malý bych chtěl taky jednou umět. Mně to přijde takový jako: Umíte lítat? A nemůžete couvnout tou lodí? Jasně, já to udělám. Mně to přijde, že bych tohle měl umět jako chlap,“ směje se Karel. „Strávit třeba měsíc na lodi, odletět nějakým hydroplánem na ostrov, tam pobýt a tak,“ dodává.

Jeho největším snem je ovšem let ve vesmíru, který si vysnil ještě v dětském domově, když tam pobýval se svojí také známou sestrou, modelkou Veronikou Kašákovou. „A už se to dá i realizovat a objednat si letenky. Pravda, stojí to 4 milióny dolarů, tak bych měl začít pořádně makat, abych na to ušetřil,“ uzavřel s vážnou tváří Karel. ■