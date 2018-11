Vendula Pizingerová vedle mladšího manžela neuvěřitelně mládne! Kdyby s ním nebyla, do posilovny byste ji nedostali

Vendula Pizingerová Super.cz

Vendula Pizingerová (46) se poslední roky drží v dokonalé formě. Vděčí za to svému manželství s o 16 let mladším Josefem Pizingerem, kvůli kterému na sobě začala tvrdě makat. Především proto, aby s ním zvládla náročné treky, které často absolvují.

„Držet krok s mým mužem nejde. To je bláznovství a pošetilost. Snažím se udržovat v kondici, cvičím. Kdybych nežila s Josefem, tak asi necvičím, to se přiznávám,“ řekla Super.cz Vendula. „Všechno ale dělám dobrovolně. Dělám jen to, na co stačím. Josef ví, co zvládnu a zná moje limity. A to je hrozně důležité,“ vysvětluje.

Často si sahá při náročných výšlapech na dno sil. „Měla jsem na krajíčku, některý věci jsou fyzicky opravdu hrozně náročné. Navíc jsem astmatik, tak pro mě to je dvakrát tolik. Mám ale pak radost sama ze sebe, naučila jsem se si to užívat. Ze začátku jsem ani nevěděla kudy jdu, fyzično haprovalo a neměla jsem čas sledovat přírodu okolo. Teď už je to výrazně lepší,“ dodala s úsměvem na křtu parfému, jehož tváří je její muž.