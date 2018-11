5 sester se předvedlo ve spodním prádle! Na tyto sexy andílky je skvělá podívaná

Slavné sestry se svlékly do spodního prádla. Profimedia.cz

Ne, to se vám nezdá! Všech pět sester ze slavného klanu Kardashian-Jenner obléklo spodní prádlo od značky Victoria´s Secret i s legendárními křídly, které běžně smí obléknout pouze „andílci“, čili modelky, které pro značku předvádějí ty nejlepší kousky. Jelikož se však schyluje ke každoroční, všemi očekávané Victoria´s Secret Fashion Show, značka si nejspíš chtěla dopomoci malou propagací. A kdo jiný je lepší promotér než nejsledovanější sestry na světě. Nutno podotknout, že výsledek opravdu stojí za to.

Všechny dohromady vypadaly jako silná armáda andělů, kterým by se mnozí pokorně poklonili. Každá zvlášť však také obšťastnila své sledující na Instagramu žhavými fotkami. Nejstarší Kourtney Kardashian (39) v bílém prádle s podvazkovým pásem rozhodně nevypadá jako „nejméně zajímavá sestra“, za kterou ji jednou Kim označila. Také se pochlubila, že je pravděpodobně nejmenší „modelkou“, která kráčela v prádle slavné značky. Měří totiž pouhých 152 centimetrů.

Kim Kardashian (38) nás už možná nemá čím překvapit, jelikož své nahé tělo ukazuje téměř na denní bázi. Když však ve vykrojených titěrných kalhotkách odhalila svou postavu v plné kráse, zalapal po dechu snad každý, kdo ji spatřil. Kim na své postavě tvrdě dřela a tady je důkaz, že se jí to vyplatilo.

Kdysi dost oplácaná Khloé Kardashian (34) ukázala dokonalou postavu, kterou vypracovala do této podoby za pouhých šest měsíců od porodu dcerky True. To je tedy skutečně úctyhodný výkon i na Khloé, která je v posledních letech cvičením posedlá.

Jediným skutečným andílkem Victoria´s Secret z této sestavy je Kendall Jenner (22), která by se měla i letos objevit na show v New Yorku. Vedle svých sester vypadala jako dlouhonohá gazela a my se už nemůžeme dočkat, až ji znovu uvidíme v prádle.

Nejmladší a také nejbohatší ze sester Kylie Jenner (21) se oblékla do průsvitného kombiné s kamínky. Působila ještě smyslněji než kdy jindy. Kylie porodila dcerku Stormi před devíti měsíci a od té doby nebyla spokojená se svou postavou. Vyjít si ve spodním prádle pro ni tedy bylo pořádnou výzvou. Mladá maminka však vypadá naprosto skvěle a za své křivky se rozhodně nemusí stydět.