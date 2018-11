Mohl by jít i do Talentu: V novém muzikálu se Michal Kavalčík naučil neobvyklé číslo

Michal Kavalčík by byl s tímhle vystoupením hvězdou každé talentové soutěže. Super.cz

Muž mnoha talentů. To se dá po zhlédnutí muzikálu Trhák říct o Michalu Kavalčíkovi (43). Z baviče se jménem Ruda z Ostravy se posunul mnohem dál. Zvládá tanec, zpěv, herectví a ukázal, že je i šikovný muzikant. S kouskem, kde hraje na desítku trumpetek připevněných na kostýmu, by mohl jít klidně do Talentu.

Jeho role není hlavní, na jevišti je ale v podstatě pořád a v různých polohách. Ze všech účinkujících také sklízel největší potlesk. O tom, jak mu jdou baletní kousky, už jsme se zmínili. „Třeba se bude říkat, jak se kdysi říkalo: Jdeme na Hrušínského, tak místo toho bude: Jdeme na Kavalčíka,“ měl z úspěchu radost Michal.

„Ta role je prostě za odměnu a jsem rád, že si na mě režisér Radek Balaš zase vzpomněl. Umí ty muzikály vždycky nádherně okořenit. I kdyby to mělo být zadarmo, tak bych to vzal,“ řekl s nadsázkou Kavalčík. „I kravina jde samozřejmě zkonit a my se do toho s Josefem Cardou, s nímž se alternujeme, krásně pustili, pilovali to a byla to taková ta radost, kdy se člověk zase těší do divadla a nemusí se učit třicet stránek textu,“ dodal.

„Je to oddechová role, i když na fyzičku velmi náročná. Po některých výstupech se musím i patnáct minut vydýchat a během představení vypiju dva a půl litru vody,“ přiznal. Nás ovšem zajímalo, jak to je s výstupem, kdy hraje na trumpetky připevněné ke kostýmu. „Je to tak dokonalé, že to vypadá, že je to z playbacku, ale je to doopravdy, což mohou slyšet i diváci v prvních řadách, k nimž ještě dolehnou ty originální tóny,“ vysvětlil Michal, který by s tímhle číslem mohl i samostatně vystupovat, a nám na kameru slíbil, že to někdy předvede třeba v Divoškách na Primě, až je bude zase moderovat.