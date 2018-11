Takhle řádí Fantom opery a Ježíš: Tihle dva jsou jak kosí bratři, jeden za 18 a druhý bez 2 za 20

Marian Vojtko a Václav Noid Bárta v reportáži vypadají, že se nemají vůbec rádi. Super.cz

Než si pustíte naše video, které rozhodně stojí za to vidět, chtěli bychom vás ujistit, že tihle dva se mají fakt rádi. Ovšem přesně v duchu rčení, že co se škádlívá, to se rádo mívá. Kdo je nezná, mohl by si myslet, že se si Václav Noid Bárta (38) a Marian Vojtko (45) nemohou přijít na jméno.

Když pánové dorazili do Nedvězí na výlov rybníka, úplně zapomněli na svoje role, v nichž excelují, Maroš jako Fantom Opery v GoJa Music Hall, Vašek například jako Ježíš, a chovali se jako malí kluci. A ve srovnání z toho vyšli jako kosí bratři, jeden za 18, druhý bez 2 za 20.

Mají i společné záliby, v létě spolu závodili v rychlých vozech a také se pořádně štengrovali. S rybami to ale tak zásadní nebude. Byli na nich spolu jednou, a nedopadlo to dobře. Marian se málem utopil.

„Byli jsme spolu s Marianem jednou na rybách, jsou to asi čtyři roky. Padlo nějaké to víno a následně jsme vyrazili zakrmovat, to znamená, že vezmete veškeré svoje vybavení, návnadu a loďkou plujete doprostřed rybníka. A když jsme nastupovali do lodi, Marian udělal svůj první životní rozštěp, visel nad tou vodou a řval,“ vyprávěl Noid.

„Řeknu vám to jinak, on se ožral a já mu na to skočil. Pak jsem řekl, že už s ním v životě na ryby nepojedu, až dneska jsem to porušil,“ doplnil Marian, kterého můžeme vídat na mnohem bezpečnější loďce, v jedné z nejkrásnějších scén muzikálu Fantom opery, když vyveze svoji milovanou Christine do tajemného podzemí. Fantom opery se bude v GoJa Music Hall exkluzivně uvádět až do června, takže šancí zakoupit si vstupenky je ještě dost.