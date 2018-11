Nová hračka pro dospělé i sexy firemní výdaj na konci roku. Klikneš a Jedeš

Kouzelné tlačítko

Srdce prezentačního systému ClickShare tvoří centrální jednotka trvale připojená do vaší televize nebo projektoru a „kouzelné“ ClickShare tlačítko. Zatímco s jednotkou přijdete do styku pouze během první instalace, schopnosti tlačítka uvidíte každý den. A takhle se s ním kouzlí: Tlačítko ClickShare vložíte do USB portu a zmáčknete. HOTOVO. Profesionální sdílení obrazovky v plném rozlišení běží.