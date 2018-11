Je ve své životní formě a nejraději by byla neustále odhalená: Tahle kočka by chtěla chodit celý rok v plavkách

V plavkách by chodila klidně celý rok. Foto: Instagram M. Štoudkové

Neuplyne rok, aby se Michaela Štoudková (32) nevydala na Bali. Dalo by se říct, že tento ostrov v Indonésii je jejím druhým domovem a zná tam ta nejkrásnější místa.

„Místo, kam se ráda vracím vždycky, když jsem na Bali. Je to kouzelný, zelený místo s magickou atmosférou. Když tam pojedete, dejte si alespoň tři dny, dokonce i já tady umím vypnout, a to už je co říct,” svěřila se se svými pocity po příjezdu na Bali modelka.

Českou vicemiss 2005 nutí návštěvy exotiky udržovat se ve formě. „Bali lifestyle bych potřebovala snad pořád. Je to samá jóga, surf, schody a dobrý jídlo. Navíc ty vyrýsovaný Australanky, vlastně všechny cizinky vás donutí do toho víc šlápnout,” uvedla.

Díky cvičení jógy a běhu je Štoudková v životní formě, a tak se nemusí bát ukázat v bikinách. „Kdyby se dalo chodit celej rok v plavkách, tak bych se nezlobila,” dodala Míša Štoudková. ■