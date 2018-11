Z přehlídkových mol na divadelní prkna: Kráska Eliška Bučková získala roli v muzikálu!

Eliška předvede své přednosti i na divadle. Foto: archiv E. Bučkové

Vedle focení a chození po přehlídkovém mole se Eliška Bučková (29) již řadu let věnuje také zpěvu. A to nejen jako koníčku. Nazpívala pár songů a také se před pár lety objevila v muzikálu. „Moje první muzikálová role byla Ofélie v Hamletovi,“ svěřila modelka, které se nyní opět vrací na divadelní prkna.

„Nyní přišla druhá role a mám obrovskou radost. Je to pro mě splněný sen, jsem hrozně šťastná, že to přišlo. Před pěti lety jsem hrála Hamleta a vždycky, když jsem jela kolem Divadla Broadway, tak jsem si říkala, že bych ještě jednou chtěla stát na těch prknech. A ono se mi to poštěstilo,“ svěřila se Bučková, která se objeví v novém muzikálu Kvítek mandragory.

Scénář už modelka dostala, a pomalu se tak začne učit svou roli. „Budu mít pěveckou roli. Budu v dámském triu Dream Girls a dnes mi bylo naznačeno, že možná bude i trochu tance. To jsem nevěděla, ale vůbec mi to nevadí. Nejsem úplné dřevo a ráda se učím nové věci,“ svěřila se na castingu Bučková, která se také poprvé viděla se svými novými kolegy. ■