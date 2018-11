Podzimní hity pro váš obývací pokoj

Renovace pro starší kousky nábytku

Pokud máte rádi čisté, až strohé interiéry, je to pravé severský styl hygge. Hygge je dánský a norský výraz pro vše, co vnímáme jako příjemné – pocit pohodlí, tepla, harmonie, přátelská setkání a společné jídlo. Kombinujte nové bytové zařízení se starými kousky. Interiér zbavíte sterilnosti jednoho stylu a naplníte ho vzpomínkami. To vše si bez obav můžete užít v obývacím pokoji, kde máte sedačku vybavenou napínacími potahy, které v případě ušpinění snadno svléknete a vyperete.