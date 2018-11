Pamatuje na ni, když byla druhá v soutěži krásy? Iva Kubelková vytáhla 22 let starou fotku z Miss

Iva Kubelková na snímku z roku 2005. Uvnitř článku foto z doby, kdy se stala vicemiss ČR. Profimedia.cz

Mnozí už možná zapomněli, že byla kdysi "misska". Ostatně už je to 22 let, kdy se Iva Kubelková (41) probojovala do finále soutěže krásy Miss ČR, která byla tehdy pod vedením Miloše Zapletala v období nejvyšší slávy.

Sama Iva na tu dobu zavzpomínala s nostalgií na svém profilu na sociální síti, když snímek z minulého století postovala. "Rok 1996 a jedna vyjukaná holka z Písku, Vicemiss ČR," připsala k fotografie ze slavnostního finále. Pustila se i do bilancování, co se od té doby stalo.

"Když si uvědomím, kolik práce jsem od té doby udělala, kolika výzvám jsem se postavila, kolik překážek jsem musela překonat, kolik předsudků zbourat, kolika úšklebkům se zasmát a kolik pokory projevit, abych mohla cítit takovou vnitřní i profesní svobodu, kterou cítím dnes, jsem si jistá, že ani jedna věc, kterou jsem prožila nebyla zbytečná ani chybná," míní herečka, moderátorka, zpěvačka a mateka dvou dospívajících dcer.

Iva Kubelková před 22 lety jako vicemiss ČR.

"Je to 22 let a já jsem nikdy nezapochybovala, že by moje cesta mohla být špatná. Ne snad proto, že bych si myslela, že všechny mé profese, kterým se věnuji jsou ty nej, ale proto, že jsem si jistá, že přesně na téhle cestě prožívám to co potřebuji pochopit a obejmout. A stejně tak, je to i s vaší cestou. Respektujme si navzájem naše cesty," zavřela ve dlouhém statusu. ■