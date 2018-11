Tohle tělíčko zatím nikdo nehýčká: Eliška Bučková řekla, proč je radši bez chlapa

Eliška Bučková zatím nenašla nového rytíře, který by si získal její srdce. Michaela Feuereislová

„Nejsem moc pisálek. Já miluju osobní komunikaci, a hlavně mě ten chlap musí dostat tím, že je rytíř. K tomu, aby mi napsal zprávu, nepotřebuje odvahu ani chlapskou sílu. Ale k tomu, aby pozval ženu na skleničku nebo k ní přišel a podal jí ruku, tak k tomu už ten chlap potřebuje trochu odvahy. Takových mužů já si vážím a takoví u mě mají šanci,“ svěřila Super.cz Eliška, která ale rozhodně nestrádá a singl život si naopak užívá.

„Já jsem spokojená. Stále mám co dělat, a když nemám program, tak mám své přátele a rodinu, takže se vždycky zabavím,“ řekla krásná brunetka na tiskové konferenci v aquaparku v Čestlicích u Prahy, kde představovala novinku v saunování.

Přestože modelka sauny navštěvuje ráda, v poslední době jí na ně a relax obecně moc času nezbývá. „Teď poslední dva roky jsem chodila úplně minimálně, protože jsme s bývalým partnerem hodně cestovali do tropických oblastí, jako je třeba Amazonie, kde je skoro 90% vlhkost a já se tím delším pobytem srovnala a moje zimomřivost malinko ustoupila. Předtím jsem chodila do sauny pravidelně, třeba i každý druhý den,“ přiznala Bučková, která se na další expedici do Amazonie chystá příští rok v listopadu. Tam by se měla dokonce vydat společně se svým expartnerem.

„Vzhledem k tomu, že jsme se rozešli jako přátelé a máme spolu ještě projekty s dětmi a další projekty plánujeme, tak si myslím, že s Kubou budeme určitě cestovat dál, pokud mi to čas dovolí. Toho cestování bych se už nechtěla nikdy vzdát, ať už to bude s Kubou, nebo bez něj. Určitě budu dál vyhledávat expedice do divočiny, kde není signál, kde člověk žije tady a teď a nic nepotřebuje. Je to krásný extrém, který tady člověk nezažije,“ dodala kráska. ■