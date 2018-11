Ilustrační foto Profimedia.cz

Tak tohle se vám jen tak „nepoštěstí“. Když žena v důchodovém věku vyrazila do zoo, čekala jistě všechno možné, ale to, že jí na obličeji přistane „dáreček“ od rozdováděného primáta, nikoli. Zvíře se ke smůle seniorky trefilo přesně do jejího obličeje, navíc před obecenstvem. Nebyla samozřejmě jedinou návštěvnicí pavilonu, na který jí nezůstanou moc pěkné vzpomínky.