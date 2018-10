Šéf dovařil, teď přichází šéfová: Tato rázná blondýna nahradila Pohlreicha v jeho pořadu

Zdeněk Pohlreich a jeho nástupci Foto: archiv FTV Prima

Pohlreich dal přednost novému pořadu Teď vaří šéf a uvolnil místo novým tvářím. Na úroveň české gastronomie bude dohlížet Jitka Pagana se synem Santem. Na obrazovce to nebudou mít jednoduché, protože drsňák Zdeněk je těžko napodobitelný. Noví moderátoři se o to ani nepokouší.

„Šéf je v téhle zemi jenom jeden. Zdeněk Pohlreich udělal pro náš obor ohromný kus práce a my se budeme snažit pokračovat v jeho stopách, i když půjdeme trochu jinou cestou,“ tvrdí Santo Pagana. Jeho matka má zkušenosti z německých restaurací, které by ráda zúročila v Česku. „Paní Pohlreichová“ z ní ale nebude. Sází na více humoru.

„Zdeněk Pohlreich pozvedl českou gastronomii a zapsal se do povědomí lidí jako ostrý Šéf. Naučil nás, jak nejíst v hospodách blafy. My půjdeme dál. Spousta restaurací nefunguje ne proto, že by se lidé nesnažili, ale prostě a jednoduše proto, že neví, jak se to má dělat. Chceme se zaměřit nejen na jídlo, ale i na to lidské, což je podle mne stejně důležité,“ říká o novém pořadu Jitka Pagana. ■