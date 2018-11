Z vyučeného řezníka byl i vegetarián: Vašek Noid Bárta už nechce zvířata jíst, natož zabíjet

Václav Noid Bárta se chce vrátit k vegetariánství. Super.cz

Na jeho sociálních sítích sice vidíme smínky, jak loví ryby, ale chce je ušetřit zbytečného trápení. Složitě je pouští zpátky, aby byly co nejméně v šoku. Pro Vaška Noida Bártu (38) bylo dost nepříjemným zážitkem, když ho na výlovu rybníka přiměli, aby na kameru a pro fotoaparáty chytal do ruky obrovského sumce.

„Můj největší úlovek byl kapr, který měl asi 96 centimetrů a kolem patnácti kilo. Někdo to pak zabíjí a jí, ale já po vzoru Jakuba Vágnera ryby pouštím. Máme háčky bez protihrotů, tím pádem mu neroztrhnete tu hubu. Máme i desinfekci, takže mu to vydesinfikujeme a celou dobu je na speciální podložce, v takovém bazénku, takže se neotluče o kameny a o trávu. Pak ho vrátíte do vody a tady ryba kromě chvilkového vyčerpání nic nepocítí,“ vysvětlil metodu šetrného rybaření.

„Maso tedy jím, ale byly časy, kdy jsem byl vegetarián skoro dva roky,“ svěřil Vašek, že s masem si dal pauzu poté, co se učil na řezníka. „Pak jsem ale kvůli sportu, protože jsem neuměl nahradit ty bílkoviny, zase maso jíst začal. Ale rád bych zase zkusil vegetariánství, tak uvidíme,“ pokračoval.

O zabíjení zvířat už nechce ani slyšet, i když nějaké ty rybky a králíky má za svůj život na svědomí. „Kdyby byla nutnost nějakého přežití, uměl bych to a dokázal se o sebe své blízké postarat. Ale vlastně tím, že jím maso, tak to dělám denně. Sice ne osobně, ale podporuju ten systém. Je jedno, jestli zvíře zabijete vlastníma rukama, což mi přijde tak nějak čestnější, nebo si koupíte balené maso v supermarketu,“ míní.