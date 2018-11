Seriálová hvězda (36) promluvila o rakovině: Zkušenosti může předat dalším ženám

Cobie Smulders Profimedia.cz

Herečka, kterou proslavil seriál Jak jsem poznal vaši matku, nyní šestatřicetiletá Cobie Smulders, se nebývale otevřeně pobavila o nemoci, jíž si před jedenácti lety prošla, o rakovině vaječníků. Rozhovor měl totiž charitativní podtext, seriálová Robin hovořila v souvislosti s iniciativou Not on My Watch pomáhající ženám s touto nemocí.

Lékaři Smulders rakovinu diagnostikovali v pouhých 25 letech. A tak zatímco její postava ve zmiňovaném seriálu paradoxně děti nechtěla, její představitelku, která byla v plné práci natáčení třetí série, ochromil strach, že nebude moct mít vlastní potomky. „Vždy jsem byla velmi mateřský typ, vždy jsem milovala děti a vždycky jsem chtěla mít své vlastní. Takže když hrozilo, že nebudu mít tu možnost, bylo to pro mě velmi těžké,“ uvedla pro People.

Tehdy se s nemocí chtěla vypořádat sama se svou rodinou, neměla potřebu ji veřejně sdílet. „Nikomu by to nepomohlo, to až teď, kdy můžu říct: Tímhle jsem si prošla a přežila jsem. Tohle jsem pro to udělala, tohle jsem se naučila a tohle vám můžu předat.“

Přestože měla Cobie nádory na obou vaječnících a podstoupila několik operací, osud ji o možnost být matkou nepřipravil. S manželem Taranen Killamem má dvě dcery. ■