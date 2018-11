Nejenže si zahrála s Gottem, ale nazpívala s ním i duet: Co říká slovenská herečka na jeho dcery?

Kamila Magálová se rozpovídala o natáčení s Karlem Gottem. Super.cz

Slovenská herečka Kamila Magálová hraje v pohádce Když draka bolí hlava partnerku Karla Gotta (79). Pikantní je, že ona mluví česky a on slovensky. Se slovenštinou mu trochu radila, ovšem jen na vyžádání, zato měla velkou trému kvůli tomu, že s Mistrem měla nazpívat duet.

„Z toho jsem měla opravdu velký respekt. Hodně jsem se toho bála. Sice jsem zpívala v několika muzikálech, ale profesionální zpěvačka nejsem, a on je génius. Bála jsem se, jestli ho nebudu zdržovat při nahrávání a neudělám ostudu. Ale velcí lidé jsou neskutečně skromní, úžasní a pozorní, takže to bylo velmi příjemné. On mi poradil při zpěvu a já jsem si mu dovolila poradit zase při herectví,“ svěřila Super.cz.

Během natáčení si zahrála i Gottovými dcerami, Charlotta jí hrála vnučku, i Nelly byla mezi dětskými herci. „Jsou to milá, talentovaná a vychovaná děvčata. Byla tam i Ivana Gottová, se kterou jsem se spřátelila. Je to krásná rodinka, takže já jim držím palce a ať jsou dlouho zdraví,“ uzavřela Magálová. ■