Bude jako Jarda Jágr? Drsňák Noid si zahraje hokejistu. Má to ale jeden háček

Václav Noid Bárta Foto: archiv FTV Prima

Je to muzikant a rocker do morku kostí, pokud ale před zpěváka Václava Noida Bártu (38) hodíte rukavici v podobě nabídky, aby si zahrál v seriálu, tak ji zvedne. V seriálu Krejzovi se tak Václav ukáže jako slavná hokejová star - i když bruslit vůbec neumí.

Naštěstí pro něj, nemusel natáčet scény na ledě, ale jen v civilu, jinak by se fanynky měly čemu smát.

Noid už si v seriálech zahrál kominíka i rapera, ale slavného hokejistu si střihl vůbec poprvé. V Krejzoviých se objeví jako Tony Zahradník, který se začne zajímat o Ivanu Korolovou coby Danku Krejzovou.

„Je to tady super, výborná parta a hrozně si to užívám. Musím říct, že jsem rád, že ten můj hokejista je tady pouze na suchu a nemusím nikde bruslit a mlátit hokejkou do puku. Já to totiž neumím,“ přiznal Noid beze studu.

A že natáčení není žádný med, okusil hned při prvním nástupu na plac, který měl muzikant už v šest ráno. Ani tak ale neremcal.

„Musím říct, že natáčení bylo moc příjemné. Cítil jsem se tu jako doma,“ prozradil Václav, který si díky této roli získá další plusové body u své malé dcery Terezky, protože ta Ivanu Korolovou zbožňuje. „Ivanku s Terezkou milujeme, protože nazpívala Lociku z pohádky Na vlásku. Pro dcerku teď budu bůh.“ Jedinou malou vrásku na čele mu tak dělalo počasí, to totiž ten den natáčení moc nepřálo. „Je tady dost větrno, takže řešíme trošku problémy se zimou.“

A co si Václav ještě užil plnými doušky, je úskalí hokejové slávy a pronásledování novináři.

„Je fakt, že pár pronásledování jsem zažil. Většinou to bylo vždy spojené s mými rozvody, které teda už jsou dva. Ale je to v pohodě, to k té práci patří,“ vzpomíná Noid dnes už s úsměvem. ■