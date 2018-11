V tomhle si ji s královnou nespletou: Herečka, kterou proslavila role Alžběty II., se ukázala jako rebelka v latexu

Claire Foy Profimedia.cz

Na roli, která z ní udělala hvězdu, si musela počkat. Pro britskou herečku Claire Foy (34) šlo o spolupráci s Netflixem a historický seriál The Crown (byl uveden v roce 2016) z prostředí britské královské rodiny od dob krále Jiřího VI. Hlavní postavou je však jeho následovnice královna Alžběta II. Právě tu Foy hraje.

Foy za ztvárnění britské panovnice získala přízeň diváků i kritiků, což se promítlo i do zisku jak Zlatého glóbu, tak i ceny Emmy pro nejlepší herečku hlavní role. Do povědomí diváků se vžila natolik, že ji lidé považují za skutečnou královnu. „Lidé si myslí, že jsem královna Alžběta a nic moc s tím neudělám. Ale nejsem, to je jediná věc, o které je mohu ubezpečit,“ vzkazuje fanouškům, které tato bizarní představa přemohla.

Momentálně Claire prezentuje svůj nový film Dívka v pavoučí síti, v němž se proměnila v Lisbeth Salander. Doba, kdy ji lidé budou považovat za skutečnou hackerku, je tak na spadnutí. Někteří diskutéři ji mimochodem ještě před jeho uvedením pod vlivem „Koruny“ odsoudili s tím, že je na roli až příliš upjatá.

