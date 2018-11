Zatejpovaná, vyřízená, ale pořád s úsměvem na tváři: Šoumenka Tomicová dostává od Dědíka pořádný záhul!

Marek Dědík a Pavla Tomicová Foto: Instagram M. Dědíka

Porota dokonce vytasila i desítky, kterými jinak šetří. Každý trénink je ale pro Tomicovou hodně náročný. Přeci jen už to není žádná rozverná dvacítka, ale vitální dáma klepající na bránu šedesátnic.

Svou energií a nezdolným temperamentem by ale do kapsy strčila i mnohem mladší kolegyně. Teď se s Markem Dědíkem připravují na slowfox. A opět to není žádná procházka růžovou zahradou.

Dědík na sociální síti zveřejnil fotku z tréninku, na které bylo vidět, jak moc dostává Tomicová zabrat. Herečka si už musela nechat zatejpovat koleno, ale i tak se usmívala.

„V sobotu tančíme slowfox a je to docela záhul. Tak pomalý, táhlý tanec, až k neuvěření,“ nechal se slyšet Dědík. I pomalý a táhlý tanec v podání nespoutané Tomicové však jistě slibuje parádní podívanou. ■