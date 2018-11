Fantastická proměna: Z Chantal Poullain se stala démonická Cruella De Vil ze 101 dalmatinů!

Chantal vypadá v převleku skvěle. Foto: archiv Proměny

Kdo by postavu excentrické módní návrhářky jménem Cruella de Vil z oblíbené disneyovky neznal... Na jeden den se v ni proměnila i Chantal Poullain (62). Herečka se v černobílém kostýmu nechala zvěčnit pro charitativní kalendář, který letos slaví již 10 let.

„Proměny jsou pro mě od začátku tradiční projekt. Lidé náš kalendář sbírají od prvního ročníku a je krásné, když se třeba už v srpnu ptají, zda bude letos další. Jednotlivé proměny mě strašně baví a miluji, když jsou silné,“ svěřila se herečka, která si letošní focení opět užívala.

V maskérně sice strávila pár hodin, výsledek ale stál za to. S černobílou parukou, silným make-upem a přísným výrazem se z ní stala nekompromisní Cruella, která by okamžitě mohla před kameru amerického trháku. No posuďte sami. ■