6 televizních hvězd, které vydělávají pořádný balík: Z jejich honorářů se vám zatočí hlava!

Co se týče komediálních sitcomů a seriálů, je na tom v současné době nejlépe herec John Goodman. Ten si, stejně jako jeho kolegyně Laurie Metcalf a Sara Gilbert, odnese za epizodu připravovaného seriálu The Conners v přepočtu zhruba 8,5 miliónu korun. The Conners je volné pokračování oblíbeného seriálu Roseanne, který skončil kvůli skandálu herečky Roseanne Barr. Ta se na sociálních sítích vyjadřovala rasisticky a byla ze seriálu odstraněna. Jí se to sice moc nevyplatilo, ale jak se zdá, Goodmanovi a spol. zřejmě ano.

V kategorii pořadů je na tom nejlépe zpěvačka Kelly Clarkson, která si jako koučka za díl pěvecké soutěže The Voice odnese v přepočtu téměř 13 miliónů korun. Za ní se umístil komik Kevin Hart se zhruba 11,3 miliónu korun za epizodu jeho pořadu TKO. Ten je následován Dwaynem Johnsonem a jeho Titan Games, kde mu jedna epizoda vydělá něco málo přes 10 miliónů korun.

Pokud se přesuneme do kategorie drama, cifry začínají být ještě o něco zajímavější. Španělský krasavec Javier Bardem jasně vede. Za epizodu připravovaného seriálu v produkci Amazon/Amblin TV, který mimochodem ještě nemá název, si odnese zhruba 27,3 miliónu korun. Na paty mu ovšem šlapou Jennifer Aniston (49) a Reese Witherspoon (42), které si společně zahrají v novém seriálu, který je prozatím také bez titulu. Obě si za epizodu vydělají zhruba 25 miliónů korun. Přiblíží se jim už jen Norman Reedus, jehož honorář za epizodu seriálu Živí mrtví činí necelých 23 miliónů korun. ■