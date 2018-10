Dara Rolins a Dan Bárta opět spolu na jevišti: Kapelu dal po 20 letech dohromady finanční elixír

Dan Bárta se vrací ke kapele Sexy Dancers i s Darou Rolins a ostatními členy. Super.cz

„Není to tak úplně návrat, spíš je to taková resuscitace. Aby vám bylo jasné, že za určitých okolností se ta vosková figurína může rozhýbat, nadechnout, rozbuší se jí srdce. Takže figurína jménem Sexy Dancers se roztančí úspornými pohyby 31. října v Brně, 1. listopadu v Praze a pak budou ještě dva koncerty,“ řekl nám Dan Bárta.

Co partičku přimělo k tomu, aby se dala dvacet let po vydání své jediné desky dohromady v kompletní sestavě, což je Dan, Dara, Roman Holý, Mirek Chyška a Filip Jelínek?

„Loni v prosinci jsme měli příležitost si jeden koncert zahrát, protože přišel někdo, kdo měl tak silný elixír, finanční, že nás probral k životu, tak jsme si řekli, že si to půjdeme zahrát. A zjistili jsme, že nás to baví a po těch dvaceti letech, co jsme vydali desku Butcher´s on the Road, to vnímáme tak, že ty písničky jsou pro nás furt čerstvé a svým způsobem vzrušivé. Takže jsme to oprášili a dali tomu nějaký rámec,“ vysvětlil Dan.