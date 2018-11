Kylie Minogue zazářila vedle starého přítele. Se slavným hudebníkem ji pojí výjimečné pouto

Kylie Minogue a Nick Cave Profimedia.cz

Od té doby, co oslavila 50, září Kylie Minogue (50) víc než kdy předtím. Od května má totiž stálý vztah s Paulem Solomonsem (43), ředitelem britského GQ magazínu. Ten ji sice doprovodil i na akci Harper's Bazaar Women Of The Year Awards 2018, odkud si odnesla cenu za hudební ikonu, nicméně tentokrát ho zastínil jiný. A to zpěvaččin dlouholetý přítel, zpěvák Nick Cave (61).