Narozeniny už slaví s jinou Lucií: Tento rok byl pro Tomáše Plekance (36) zlomový

Tomáš Plekanec letos slaví narozeniny s Lucií Šafářovou. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová, Vlastimil Vacek

Hokejista prochází složitým životním obdobím. Rozvod se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou je u nás ostře sledovaný, a tak je možná rád, že je momentálně „schovaný“ v Kanadě. Právě dnes slaví už 36. narozeniny. Svíčky z dortu letos nesfoukává po boku své manželky, což ale Plekancovi vůbec nemusí vadit.

Lucii vyměnil za jinou Lucii, tenistku Šafářovou, která již ukončila sezonu, a tak má na svého milého víc času, než kdyby ještě cestovala po tenisových turnajích.

Společným snímkem se sličnou tenistkou se vzhledem k citlivosti rozvodu Plekanec ještě nepochlubil, ale vztah férově potvrdil hned, jak oficiálně oznámil rozchod s manželkou.

Fanoušci se navíc mohou těšit, že od příští sezony uvidí populárního Plekyho na českých stadionech. Hokejista plánuje návrat domů, a jak již předem avizoval, tato sezona je v NHL jeho poslední.

„Vrátím se do Česka. Kladno je můj domov a srdcová záležitost. Ale záleží, v jakém týmu o mě bude zájem, jak do něj budu pasovat jako hráč a jaká bude moje role. Chci se vrátit jako hokejista, který tu může bavit svojí hrou lidi a bude platný týmu. Neberu to tak, že jedu z NHL do hokejového důchodu přes extraligu. Beru to tak, že přijedu hrát hokej domů,“ řekl nedávno v Seznam Zprávách. Zda ho bude doprovázet i Lucie Šafářová, ale ukáže až čas. ■