Po rozvodu se Partyšové podařilo ututlat rozvíjející se vztah. Single život jí vyhovuje, ale potřebuje se občas pomazlit

„Vždycky, když dojde k rozchodu, nebo dokonce k rozvodu, tak mám pocit, že potřebuju čas. V jednu chvíli jsem měla pocit, že už jsem připravena milovat někoho jiného, dokonce se v mém životě objevil v krátkém sledu jeden muž. Zjistila jsem ale, že bych si táhla některé nevyřešené záležitosti z minulého vztahu a že si potřebuju vyčistit předešlý vztah, abych si mohla otevřít srdce někde jinde,” říká Partyšová, která se soustředí hlavně na sebe a na syna. „Po mém druhém rozvodu je mým hlavním mužem ten desetiletý. Na syna Kristiánka se teď hodně soustředím, jelikož je v páté třídě na druhém stupni. Chci, aby se do školy stále těšil,” říká svobodná Gábina, které během pobytu v rakouských lázních nedaleko českých hranic dělala společnost jen její o rok starší sestra Monika.

Do dalšího vztahu se tedy hvězda Snídaně s Novou nežene. „Některé pilíře v životě jsou důležité. Když to má přijít, tak to přijde. Nevyhledávám to ale. Teď mám čas sama pro sebe.”

Mohlo by se zdát, že jako známá osobnost bude mít Partyšová snadné se seznámit, opak je ale pravdou. „Chlapi se mě především bojí. Jsem známá a ne každý je na to zvědavý,” smála se Gábina, která zdařile odmítá nabídky na rande, které dostává na sociálních sítích. „Virtuální přátele nevyznávám. Sama mám Instagram a vím, jak se zde lidé prezentují. Tam to nejsme my a často se přikreslíme. Nemám ani seznamky,” říká Gábina, které by více vyhovovalo seznámit se přes přátele. „Tohle je ta nejlepší cesta. Během seznámení hraje roli spousta věcí. ■