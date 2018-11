Snaží se jít příkladem. Hvězda Ordinace myslí na planetu a neváhá změnit své návyky

Růžičková se snaží jít příkladem. Michaela Feuereislová

Vždycky tíhla k přírodě a všemu s ní souznějícímu, po narození syna Tobiáše Andrea Růžičková (34) začala o životním prostředí přemýšlet ještě o to více.

„Nejsem samozřejmě dokonalá, ale snažím se šetřit životní prostředí. Používám přírodní kosmetiku, když jdeme nakupovat, bereme si svoji pletenou tašku, pijeme většinou vodu z vodovodu, na natáčení si beru lahev na vodu, pak mám termosku s čajem,” popisuje svůj udržitelný přístup herečka. „Tobiáš je ještě malý, ale i když používám jednorázové plenky, jsou ekologické značky, která je šetrná k životnímu prostředí,” dodává herečka a fotografka.

Hvězdě seriálu Ordinace v růžové zahradě začal být blízký životní styl bez existence zbytečného odpadu, který v roce 2008 začala propagovat americká bloggerka Bea Johnson. Ta se dopracovala se k neuvěřitelnému výsledku, kdy její čtyřčlenná domácnost vyprodukuje za celý rok pouhou jednu sklenici směsného odpadu. Johnson vytvořila hnutí, k němuž se hlásí i Česko v podobě platformy Zero Waste Česko.

„Pokud nám není naše příroda lhostejná, měli bychom se o ni starat a je třeba začít u sebe. Vyhýbám se potravinám v plastových obalech, ale i já chybuji. I kdyby se každému z nás povedlo omezit zbytečný odpad na polovinu, mělo by to obrovský dopad celoplošně. Projekt Zero Waste Česko je skvělý, tato myšlenka má sílu šířit se jako kulový blesk,“ říká herečka a fotografka Andrea Růžičková. ■