Tady se geny opravdu nezapřou: Ivana Jirešová se v kině pochlubila dospívající dcerou

Dcera Ivany Jirešové překvapila vyspělým vzhledem. Michaela Feuereislová

Ta ale vyrostla! Herečka Ivana Jirešová (41) si občas vyjde do společnosti se svou dcerou Sofií (13), která se mění před očima a čím dál víc se podobá své slavné mamince.

Zatímco ještě nedávno z ní byla malá roztomilá blondýnka, dnes už je z ní velká slečna, která jako správná teenagerka řeší svůj zevnějšek.

Teď si spolu holky vyrazily do kina na premiéru filmu Bohemian Rhapsody a Sofie doslova překvapila svým vyspělým vzhledem, který zdůraznila výrazným make-upem. Dcera Jirešové si nedávno navíc nechala ztmavit vlasy, což jí přidalo ještě pár let. Vypadá to, že za chvíli bude Sofie vedle své maminky vypadat spíš jako její mladší sestra. ■