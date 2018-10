Neúspěšná herečka žadonící o roli znesvětila Halloween: Sundala kostým a obnažila se na veřejnosti

Maitland Ward provokovala. Profimedia.cz

Maitland Ward (41) patří k marným čekatelkám na velkou hollywoodskou slávu. A protože filmovou roli získala naposledy před čtrnácti lety, není příliš velká šance, že by o ni režiséři zničehonic projevili zájem.

Maitland však má nadále šanci. Ve filmech by ji mohli obsadit do epizodních rolí prostitutek, striptérek či pornohereček. V tom by možná byla hodně dobrá!

Dělá totiž všechno proto, aby zrovna tyto role dostala. Naposledy velmi bizarním způsobem znesvětila svátek Halloween. Neúspěšná herečka se oblékla do dvou kostýmů včetně převleku za Wonder Woman, na čemž by ještě nebylo vůbec nic divného.

Později ale neudržela na uzdě své exhibicionistické choutky a v autě ze sebe kostým sundala rychlostí pouliční poběhlice.

Na odiv tak vystavila svá ňadra a nechybělo málo a ukázala světu i svůj klín. Fotografové byli připravení a trapné divadlo bleskurychle zaznamenali. Maitland tak má filmovým produkcím opět co nabízet. Vysněného Oscara ale zřejmě získá maximálně jen v tom nejdivočejším snu. ■