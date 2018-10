Tereza Pergnerová opět míří na obrazovky: Podívejte se, z jakých šílených podmínek bude pomáhat lidem

Tereza Pergnerová bude opět měnit domovy. Foto: Super.cz/archiv TV Nova

„Určitě to jsou krásné a silné lidské příběhy, ostatně jako to bylo vždy. Řekla bych, že to jsou daleko extrémnější rekonstrukce. Dali jsme si hodně záležet na tom, abychom diváky překvapili, pohladili a potěšili,“ svěřila moderátorka, která se s formátem, kde se snaží potřebným předělat bydlení, vrací již podruhé.

Ve středu diváci uvidí premiérový díl, kde bude Tereza pomáhat s přestavbou domova paní Šárky a jejích tří dětí, kteří bydlí na miniaturním prostoru. Může za to táta, který bezmyšlenkovitě, tajně a na dluh kupoval vše, co uviděl. Otec je pryč, ruina zůstala a v ní čtyři lidé, co se mají rádi, ale na slušný život to zdaleka nestačí. Tereza se tak se svým týmem bude snažit pro rodinu vykouzlit opravdový domov. ■