Nejdojemnější příběh z Talentu: Mladý zpěvák se cestou na casting dozvěděl o smrti bratra

Jan Rychta věnoval píseň zesnulému bratrovi.

„Chtěl bych písničku věnovat svému bratrovi, který nás včera navždycky opustil. Budu zpívat čistě jenom pro něj,“ dojal zpěvák celý sál před svým vstoupením. Smrt jeho bratra pro něj v tu chvíli byla velmi čerstvou ránou. Dozvěděl se o ní cestou z Mladé Boleslavi do Bratislavy.

„Byly v tom nějaký léky, ale ještě nevím, jestli to udělal on, nebo někdo,“ dodal Honza rozechvělým hlasem a pustil se do zpěvu. V Talentu se předvedl s písní Tam ve hvězdách z muzikálu Bídníci, která s jeho životním příběhem dostala emotivní vyznění. Pokud by producent František Janeček v budoucnu plánoval tento muzikál vrátit do GoJa Music Hall, Honza by určitě neměl uniknout jeho pozornosti. ■