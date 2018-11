Úspěch a krása tu jdou ruku v ruce: Představitelka Hermiony Emma Watson vypadá v bikinách senzačně

Emma Watson Profimedia.cz

Herečka Emma Watson (28) je podle magazínu Heat pátou nejbohatší mladou britskou celebritou (žebříček zahrnuje slavné ve věku třicet let a méně) a své peníze, vydělané za film i reklamy, si umí užít. Co do cestování je naposledy směnila za dovolenou v mexickém letovisku Cabo San Lucas.