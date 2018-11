Snoubenka muzikálového zpěváka prozradila detaily chystané svatby: I tenhle pár se bude brát v zahraničí

Kateřina Sedláková prozradila detaily svatby s Petrem Pechou. Super.cz

O chystané svatbě jsme si povídali s Kateřinou, která dorazila s kamarádem na vernisáž fotografické výstavy Dvě tváře Šumavy na pražských Vinohradech. „Máme s Petrem oba rádi přírodu, takže jsem pozvání ráda přijala. Peťa nemohl, tak mě doprovodil kamarád Honza,“ vysvětlila, proč přišla s jiným mužem než se svým snoubencem.

Pak jsme plynule přešli k plánování svatby, které má Katka na starosti. „Nakonec to bude na Slovensku, v Záhorí. Je to Peťův rodný kraj. I já mám Slovensko moc ráda. Jsme spolu osm let, takže tam jezdím, znám to tam,“ vysvětlila, že to pro ni nebude neznámé prostředí.

Takže jsme se smíchem konstatovali, že tak trochu podlehli trendu muzikálových svateb v zahraničí. „Taky jsem si vzpomněla na Pepu Vágnera, který měl svatbu na Krétě. Taky počítáme s tím, že se tam každý nedostane. Takže obřad a svatbu chceme udělat v soukromém rodinném kruhu a v Praze pak bude večírek,“ upřesnila.

A termín? Pravidlo, že by se svatba měla konat do roka a do dne od zásnub, nedodrží. „To bychom ji museli mít na Vánoce, a ty si nechceme, teď použiju nevhodné slovo, kazit. Takže to bude příští rok v září, protože podzim a babí léto jsou moje nejoblíbenější roční období,“ prozradila Kateřina, která určitě nebude jako nevěsta za princeznu. „Mám radši jednoduchý styl, žádné krajky ani nabírané volánky to nebudou,“ uzavřela. ■