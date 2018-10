5 mladých britských celebrit, které disponují obrovským jměním: Tipnete si, která je nejbohatší?

Adele Profimedia.cz

Zatímco loni byl majetek interpretky hitů Hello nebo Rolling in the Deep odhadován na 132 miliónů liber, letos je to 147,5 miliónu liber. A to přesto, že po ní po skončení loňského turné není ani vidu ani slechu. Je ale miláčkem publika a svou popularitu evidentně nepotřebuje přiživovat aktivním společenským životem.

O jednu příčku si polepšil sedmadvacetiletý zpěvák Ed Sheeran (27) (2,7 mld. Kč), na třetím místě skončil nyní devětadvacetiletý představitel Harryho Pottera Daniel Radcliffe (2,5 mld. Kč).

Do první pětky patří ještě čtyřiadvacetiletý zpěvák Harry Styles (1,58 mld. Kč) a herečka Emma Watson (28), rovněž známá ze ságy o Harrym Potterovi. Její jmění magazín odhaduje na 1,6 mld. Kč. ■