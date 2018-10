Na jevišti zažívá šikanu a vůbec jí to nesluší: Takhle oblíbenou herečku Danu Morávkovou neznáte

Dana Morávková v novém muzikálu za krásku není. Super.cz

Kdyby chtěla být pořád jen za hezkou, tuhle roli roli by nikdy nevzala. V novém muzikálu Trhák to totiž oblíbené herečce Daně Morávkové (47) vůbec nesluší. Na její kostýmy se ostatně můžete podívat ve videu i fotogalerii. Navíc je tam, až na maličkou výjimku, v podstatě obětí šikany režiséra a kolegů.

„Všichni mi tam sice ubližujou, ale já si to užívám, protože ta role je překrásná. Pan režisér Radek Balaš to vymyslel výborně,“ ukázala Morávková, že má smysl pro humor a nevadí jí, když je na jevišti pro legraci. "Ta listonoška na konci je trochu za odměnu, ale také to není jen růžové a zalité sluncem vztahu s hajným," vyprávěla.

Když jede Dana jako listonoška na kole, dostává pořádně do těla od kolegů, kteří do ní různě bouchají, pak si stejně jako ve filmové verzi, kde její postavu ztvárnila zesnulá Laďka Kozderková, přilepí ruce k okennímu parapetu. „Ale ta první půlka je ještě horší,“ krčila rameny Morávková.

Ta na jevišti poprvé zpívala s mikroportem, tak si na to také musela zvyknout. „Já sice už pár muzikálů dělala, ale to bylo v Divadle Na zábradlí, které je podstatně menší, takže jsme si vystačili se svými vlastními hlasy,“ upřesnila.