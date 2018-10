Plakala doopravdy: Krásné exšvagrové Pavla Lišky Jenovéfě tečou ve filmu slzy jako hrachy. Proč?

Krásná Jenovéfa Boková ve filmu Chvilky pláče doopravdy. Michaela Feuereislová

Režisérka Beata Parkanová se svým filmovým debutem vyrovnává s dětstvím. Do filmu Chvilky hledala herce, kteří by jí připomínali její skutečnou rodinu. Některé dokonce se svými rodinnými příslušníky seznámila a natáčelo se v reálném prostředí, například v domku její babičky.

Snímek Chvilky je o vztazích v rodině mladé ženy, kdy jsou rodiče rozvedení, maminka strávila nějaký čas v psychiatrické léčebně a trpí depresemi, otec je tak trochu nepřítomný, dědeček v léčebně dlouhodobě nemocných a babičce diagnostikovali rakovinu prsu. Mezi nimi osciluje mladá Anežka, která navíc nemá štěstí na muže. Jedním z nejemotivnějších okamžiků filmu je, když se mladá žena pokouší svá trápení svěřit psycholožce, ale místo slov z jejích očí kapou jen slzy.

„Plakala jsem doopravdy. Jednak proto, že se mi ten den poprvé stalo, že jsem zaspala na natáčení a pak stačil už jen pohled do hlubokých očí Lenky Vlasákové,“ prozradila představitelka hlavní hrdinky Jenovéfa Boková, jejíž sestra Kristýna byla manželkou Pavla Lišky. Natáčení zasáhlo i představitelku její matky Alenu Mihulovou. „Tenhle typ matky jsem snad nikdy nebyla, ale připomnělo mi to tu moji. Ne, že by mě neměla ráda, ale taky dokázala říct zraňující věci, aniž by si to zřejmě uvědomila,“ svěřila Mihulová.

V dalších rolích intimního snímku excelují Martin Finger jako dívčin otec, Jaroslava Pokorná v roli babičky a objeví se i Zdeněk Trojan v nemluvené roli těžce nemocného dědečka. ■