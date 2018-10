Na parketu září s úsměvem od ucha k uchu: Krásná Písařovicová ale mimo kamery roní slzy, proč?

Daniela během sobotního přenosu vypadala skvěle. Super.cz

„Slzy už jsem si samozřejmě prožila, protože to je takový vypětí, fyzický a psychický, málo spíte a když přijde ještě ta fyzická únava a něco se vám nedaří, tak to většinou ženy řeší slzami,“ svěřila se moderátorka zpravodajství ČT s tím, že i přesto soutěže rozhodně nikdy nechat nechtěla.

„To znamená, že touto fází už jsem si také prošla, nebylo jich zase tolik, ale beru to tak, že to k tomu patří. Ale spíš je to tím nedostatkem spánku a tím celkovým vypětím, že prostě pak berete situace, které se vám v životě dějí, tak nějak víc emočně,“ svěřila se Daniela, které v televizi kvůli StarDance žádné úlevy nedávají.

„Já mám dokonce v práci o pár služeb navíc, protože slavíme 100 let republiky, a to si vyžaduje stoprocentní nasazení. Takže já naopak oproti tomu, co bych měla sloužit, tak si ještě občas musím do práce odskočit, nemám žádný úlevy,“ dodala nakonec moderátorka. ■