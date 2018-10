Nadávky do cour a št*tek: Mrkněte, jak se agresivní samice Blanarovičová rvala v seriálu o chlapa!

V seriálu Krejzovi došlo k ostré hádce... Video: archiv FTV Prima

Tak tahle seriálová výměna názorů stojí za to! Yvetta Blanarovičová (55) a Kamila Špráchalová se do sebe pustily a došlo k bitce. Dámy si vjely do vlasů kvůli chlapovi. Naštěstí jen v seriálu Krejzovi, kde obě herečky hrají. Oním mužem je veterinář Petr Vymeš, jehož ztvárňuje Jan Šťastný (52).