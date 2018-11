Po boku přítele jí ukápla slza: Víme, co krásnou hvězdu Novy rozplakalo

Petra Svoboda přišla na film Bohemian Rhapsody s partnerem Ondřejem. Profimedia.cz

„Musím říct, že jsme byli oba s partnerem nadšení. Film je skvělý a hodně emotivní, takže mi ukápla i slza,” přiznala Petra a jedním dechem dodala: „Skupinu Queen mám ráda od dětství.”

Petra nyní žije moderováním svého nového pořadu, to ale neznamená, že by si nedopřála radosti v soukromí. S přítelem spolu vyrazili do New Yorku. ■