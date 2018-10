Drahokoupil se rozpovídal o své nejvýraznější proměně ve Tváři. Na premiéře se pochlubil přítelkyní

Vojta s Kristýnou na slavnostní projekci filmu Bohemian Rhapsody. Michaela Feuereislová

„To jsem si nemohl nechat ujít, protože Freddie je moje srdcovka. Teď v sobotu odvysílají díl, kdy jsem se do něj proměnil. Bylo to neskutečné, hrozně jsem si to užil, on je můj vzor. Bylo mi ctí ho ztvárnit, protože to je jeden z nejlepších zpěváků světa,” uvedl Vojta, který přišel s přítelkyní Kristýnou Kubíčkovou (21).

Českému zpěvákovi bylo líto, že film nestihl vidět ještě před svou přípravou na proměnu. „Sjížděl jsem klipy kapely Queen, viděl jsem o nich úžasný dvoudílný dokument. Škoda, že premiéra filmu nebyla dříve. Podívám se aspoň, jestli jsem ho ztvárnil dobře,” říká Vojta.

Nebylo to prý vůbec jednoduché. „Lidé Freddieho milují, znají ho dokonale, jeho písničky jsou v paměti všech. Zpíval jsem v televizi jednu z jeho nejznámějších písniček a doufám, že jsem to nepokazil,” říká pokorně.

Vojtův život se ale netočí jen výhradě okolo Tváře. „Plánuju svoje turné na jaro příštího roku, dokončuju album, hraju v rozjetých představeních a do toho dělám vlastní koncerty,” říká zpěvák, který se na závěr našeho rozhovoru rozpovídal o své připravované koncertní šňůře: „Turné plánujeme jinak, než jsou lidé v Česku zvyklí. Plánujeme tři velké zastávky, možná ještě jednu v Bratislavě. Chceme se soustředit na velkou show.” ■