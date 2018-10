Jágrovi se do Česka vrací Veronika s pořádně hebkým tělíčkem! Patlala si na něj zázračné bahno

Veronika si užila výlet do Izraele. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová/archiv V. Kopřivové

Veronika Kopřivová (27), modelka a přítelkyně hokejového boha Jaromíra Jágra (46), vyrazila na dovolenou do Izraele. Z hlavního města Tel Avivu i z Jeruzaléma byla doslova nadšená. Nic z toho ale nepředčilo koupání v Mrtvém moři.

Veronika je blahem bez sebe z léčivého bahna, za kterým například z celého světa cestují lidé s lupénkou. "Bahno jsem zvažovala, protože mám dost citlivou pleť, ale když jsem to umyla a viděla ten rozdíl, tak jsem si dala další kolo a rovnou i na obličej," prozrazuje Veronika.

"Žádný přípravky mi nikdy neudělaly tak hebkou jemnou pleť. Vím, že jsem během mého tripu nebyla moc sdílná, ale nebylo to z důvodu, že by se mi tady nelíbilo. Izrael doporučuji, mrzelo mě, že jsem nemohla zůstat déle. Nestihla jsem plno věcí, které jsem chtěla vidět, ale rozhodně to je místo, na které se ráda vrátím," dodala Kopřivová. ■